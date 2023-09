Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw landet in Graben - Fahrerin ist betrunken

Hamm-Uentrop (ots)

Eine Frau ist am Samstag, 9. September, 0.35 Uhr, mit ihrem Auto auf der Frielinghauser Straße in einen Graben gefahren - sie war betrunken.

Die 33-Jährige war in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als sie in ihrem Hyundai aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in einem Graben liegen blieb. Der Pkw kippte dabei zur Seite. Ein Zeuge, der kurz danach an dem Unfallort vorbeifuhr, alarmierte die Polizei.

Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund zwei Promille an. Die Frau aus Bergkamen wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, da der Tank des Autos bei dem Unfall beschädigt wurde und Benzin auslief.

Die Polizisten stellten den Führerschein der 33-Jährigen sicher.

Bei dem Unfall wurde auch ein Zaun beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13000 Euro. (hr)

