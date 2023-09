Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Mann begeht Verkehrsunfallflucht und leistet Widerstand

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 47-Jähriger flüchtete am Sonntag, 10. September, nach einem Verkehrsunfall auf dem Nordenstiftsweg - anschließend leistete der unter Alkoholeinfluss stehende Mann dann Widerstand gegenüber Einsatzkräften.

Um 0.58 Uhr fuhr der Hammer mit einem Fiat auf einen geparkten Kia auf, der durch den Aufprall auf einen davorstehenden Hyundai aufgeschoben wurden. Anschließend flüchtete der 47-Jährige in dem Fiat vom Unfallort. Zeugen wurden auf den Unfall aufmerksam, merkten sich das Kennzeichen und alarmierten die Polizei.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann und den beschädigten Fiat dann an der Halteranschrift in Bockum-Hövel an. Der augenscheinlich alkoholisierte Hammer war allerdings nicht damit einverstanden, die Polizisten für eine Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache zu begleiten. Er sperrte sich massiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Im Rahmen der Widerstandshandlungen kamen zwei Polizisten und der Be-schuldigte im Hausflur zu Fall, verletzt wurden sie dabei nicht. Auch im Streifenwagen beruhigte sich der Hammer nicht: Er trat mehrfach in Richtung der Polizisten.

Auf der Polizeiwache wurden ihm anschließend Blutproben entnommen, sein Führerschein und der Fiat wurden sichergestellt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten ging es für den Hammer ins Polizeigewahrsam.

Den 47-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Der im Rahmen des Unfalls entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell