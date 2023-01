Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse Am Mittwoch, 11. Januar 2023, um 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse samt Inhalt einer 88-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Verbrauchermarkt in der Anemonenstraße, um Einkäufe zu tätigen. Mit der im Portemonnaie befindlichen EC-Karte wurde im Anschluss Geld abgehoben. Sachdienliche ...

