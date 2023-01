Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 11. Januar 2023, um 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse samt Inhalt einer 88-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Verbrauchermarkt in der Anemonenstraße, um Einkäufe zu tätigen. Mit der im Portemonnaie befindlichen EC-Karte wurde im Anschluss Geld abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 11. Januar 2023, kam es um 14.20 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 55-jähriger Mann aus Tschechien befuhr mit seinem Pkw die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Löninger Straße. Als er nach rechts auf den Markplatz abbiegen wollte, übersah er einen querenden 78-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Löningen - Verkehrsunfall

AM Mittwoch, 11. Januar 2023, kam es gegen 13.35 Uhr auf der Lodberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 16-jähriger Fahrer eines Kraftrades aus Löningen kollidierte aufgrund von zu geringem Seitenabstand zu einem geparkten Pkw eines 55-Jährigen aus Löningen mit diesem, stürzte und verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Lastrup - Unfallflucht

Am Dienstag, 10. Januar 2023, kam es zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr, im Unnerweg, auf dem Parkplatz eines dortigen Bauunternehmens, zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- bzw. Ausfahren aus einer Parklücke gegen den PKW FIAT Punto eines 54-Jährigen aus Lindern. Hierdurch entstand am Punto Sachschaden an der hinteren linken Seitenverkleidung in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Garrel OT Varrelbusch- Unfallflucht

Am Mittwoch, 11. Januar 2023, kam es zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr, in der Friesoyther-Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein LKW, streifte auf der Bundesstraße B72 in der Ortschaft Varrelbusch an der drotigen Kreuzung einen Ampelmast. Hierdurch wurde die Ampelanlage erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

