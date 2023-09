Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grauer VW Passat nach Verkehrsunfall flüchtig

Hamm-Norden (ots)

Bereits am Donnerstag, 07. September, gegen 04:45 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen grauen VW Passat, welcher auf dem Großen Sandweg, zwischen Schottschleife und Nordenheideweg, mit einem geparkten Opel Insignia kollidierte. Der Unfallflüchtige berührte beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung Westen mit seinem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite des Opel. Der männliche VW-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete den beschädigten Opel und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden an dem geparkten Pkw zu kümmern. Da der Opel-Besitzer zum Unfallzeitpunt nicht anwesend war, informierte der Zeuge diesen erst am 10.09.2023, worauf dieser seinerseits die Polizei hinzuzog. An dem Opel entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

