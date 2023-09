Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 33-Jähriger nach versuchtem Einbruch vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 10. September 2023, versuchte ein 33-jähriger Mann gegen 15:30 Uhr in eine Wohnung am Nordring einzudringen. Der Mann war zuvor auf einen Balkon gestiegen und trat auf die Balkontür ein. Ein Eindringen in die Wohnung gelang ihm jedoch nicht. Er konnte durch in der Nähe befindliche Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Hamm festgehalten und der Polizei übergeben werden. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. (rs)

