Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Werler Straße / Unnaer Straße wurden am Freitag, 08. September, gegen 12:25 Uhr, ein Mann aus Hamm schwer und eine Frau aus Essen leicht verletzt. Der 41-jährige Fahrer eines Dacia befuhr die Unnaer Straße in östlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung Werler Straße / Unnaer Straße beabsichtigte er, nach links auf die Werler Straße abzubiegen. Zuvor musste er an der Baustellen-Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel der 22-Jährigen aus Essen. Diese war die Werler Straße stadtauswärts gefahren und wollte dem Verlauf weiter in Richtung Süden folgen. Ob die Opel-Fahrerin bei Rotlicht die Kreuzung passiert hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Beide Unfallbeteiligten wurden mit einem Rettungswagen in unterschiedliche, örtliche Krankenhäuser verbracht. Die Frau konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, der 41-Jährige verblieb stationär. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell