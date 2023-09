Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 63-Jähriger wurde am Freitag, 08. September, gegen 17:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Sachsenring verletzt. Der Pedelec-Fahrer überquerte, von der Heinrich-Wiese-Straße kommend, die Querungshilfe am Kreisverkehr Sachsenweg in nördlicher Richtung. Ein 44-jähriger Fahrer eines Opel fuhr vom Bernhard-Droste-Weg in den Kreisverkehr und bog in den Sachsenring ein. Hierbei übersah er den querenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 63-Jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell