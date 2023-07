Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter Kripo ermittelt zu Video

Erfurt (ots)

Seit mehreren Tagen kursiert in Chatgruppen und in den sozialen Netzwerken ein Video. In diesem ist zu sehen, wie mehrere Männer auf dem Erfurter Anger in Streit geraten und sich anschließend mit einem Schlagstock und einem Messer attackieren. Es handelt sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Sachverhalt, der sich am 17.06.2023 ereignet hat, der Polizei Erfurt bereits bekannt ist und sich gegenwärtig in Bearbeitung der Kriminalpolizei befindet. Die Ermittlungen wegen schweren Raubs und Bedrohung zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes richten sich gegen drei Beschuldigte im Alter von 17 bis 21 Jahren. Das Video dient nun als neues Beweismittel in diesem Strafverfahren. (JN)

