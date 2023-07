Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brautkleid gestohlen

Erfurt (ots)

Auf ein Brautkleid hatten es Diebe in Erfurt abgesehen. Am Donnerstagabend musste eine 27-jährige Frau feststellen, dass Unbekannte in Ihrem Keller in der Straße "Am Alten Nordhäuser Bahnhof" zugeschlagen hatten. Die Diebe hatten mit Gewalt das Schloss des Kellerabteils aufgebrochen. Neben dem Brautkleid ließen sie ein Snowboard sowie ein SUP im Gesamtwert von 2.750 Euro verschwinden. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. (JN)

