LPI-EF: Falscher Alarm

Erfurt (ots) - Ein 52-jähriger Mann wurde in Erfurt Opfer von Vandalismus. Der Mercedes-Fahrer hatte sein Fahrzeug in der Nacht zu Mittwoch in der Krämpfervorstadt im Bereich einer Tankstelle abgestellt. In dieser Zeit machte sich eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand an dem Auto zu schaffen und zerkratze die linke Fahrzeugseite. Der Schaden an dem Mercedes wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr