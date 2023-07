Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher macht Beute

Einen Tresor mit Bargeld entwendete ein bislang unbekannter Dieb.

Ulm (ots)

Über ein Fenster verschaffte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein unbekannter Einbrecher Zugang zu einem Geschäft in der Virchowstraße. Er durchsuchte die Räume und stieß dabei auf einen ca. 40 x 30 cm großen Tresor. Der Unbekannte nahm den Tresor mit, in dem sich mehrere tausend Euro befanden.

++++++++++++++++1414449

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell