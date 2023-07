Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kind angefahren und geflüchtet

Am Donnerstag flüchtete eine Frau nach einem Unfall in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 21.40 Uhr war ein 9-Jähriger mit dem Fahrrad in der Straße Am Rathaus unterwegs. Dabei befuhr er den Gehweg auf der linken Straßenseite vom Bahnübergang kommend in Richtung B19. Von rechts, aus einer Einfahrt beim Pflegeheim, kam ein graues Auto gefahren. Das Auto erfasste den 9-Jährigen. Der erlitt leichte Verletzungen und fuhr nach Hause. Wie das Kind der Polizei später berichtete, stieg eine etwa 65-jährige Fahrerin sowie ein etwa 70-jähriger Beifahrer aus dem grauen Fahrzeug aus. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Kind fuhren die beiden in Richtung Bahnübergang davon. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322432) nahm die Ermittlungen auf. Sie sucht nun nach der Fahrerin und bittet um Hinweise von Zeugen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll es sich um einen grauen VW oder Opel mit HDH-Zulassung gehandelt haben. Beim Zusammenstoß entstand an der Stoßstange vorne rechts ein Schaden.

++++1403671 (BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell