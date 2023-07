Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sömmerda (ots)

Die Polizei in Sömmerda sucht Zeugen einer Unfallflucht. Ein 57-jähriger Mann stellte am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr Beschädigungen an seinem Skoda Octavia in Sömmerda fest. Der Wagen parkte zu dieser Zeit in der Frohndorfer Straße auf einem Parkplatz in der zweiten Reihe vor dem Eingang des dort ansässigen "Kauflands". Ein unbekannter Fahrzeugführer war gegen das Auto gefahren und hatte einen Schaden an der linken Seite des vorderen Kotflügels verursacht. Ohne Personalien zu hinterlassen oder den Unfall bei der Polizei zu melden, verschwand der Verursacher vom Parkplatz. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0193954 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell