LPI-EF: Einbrecher im Haus

Erfurt (ots) - Am 27.06.2023 kam es in der Zeit von 15:27 Uhr bis 15:40 Uhr im Bus der Linie 9, in Fahrtrichtung "Nordbahnhof", zur sexuellen Belästigung eines 12-jährigen Mädchens. Der unbekannte Täter sah dem Mädchen unter den Rock und legte seine Hand auf deren Oberschenkel. Der Vorfall ereignete sich in dem vorderen Bereich des Busses, kurz vor dem Erreichen der Haltestelle "Hauptbahnhof". Der Täter stieg am ...

mehr