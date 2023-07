Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach unbekanntem Täter

Erfurt (ots)

Am 27.06.2023 kam es in der Zeit von 15:27 Uhr bis 15:40 Uhr im Bus der Linie 9, in Fahrtrichtung "Nordbahnhof", zur sexuellen Belästigung eines 12-jährigen Mädchens. Der unbekannte Täter sah dem Mädchen unter den Rock und legte seine Hand auf deren Oberschenkel. Der Vorfall ereignete sich in dem vorderen Bereich des Busses, kurz vor dem Erreichen der Haltestelle "Hauptbahnhof". Der Täter stieg am Hauptbahnhof aus und begab sich in das Bahnhofsgebäude.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 50-70 Jahre alt - ca. 160 cm groß - kurze graue Haare / mittig Glatze - Brille, quadratische Gläser / schwarzes Gestell - dunkelgraues T-Shirt - schwarze Jacke - blaugraue Jeanshose - Pickel im Gesicht - breite Gestalt - leise gesprochen und raue Stimme (Raucherstimme)

Gesucht werden Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können. Hinweise werden telefonisch (0361/574324-132 oder -602) oder per E-Mail (K1@polizei.thueringen.de) von der Kriminalpolizei Erfurt oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0167158 entgegengenommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell