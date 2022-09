Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eisenberg

Kirchheimbolanden (ots)

Am 03.09.2022 wird gegen 13:00 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eisenberg gemeldet. Eine Passantin und die Hausbewohnerin haben eine fremde Person festgestellt, die gerade aus dem Haus gekommen sei. Der Tatverdächtige kann durch die Zeugen vor Ort festgehalten werden. Durch die eintreffenden Polizeistreifen kann der 33-jährige Tatverdächtige vor Ort überprüft werden. Der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretene Verdächtige macht vor Ort unglaubwürdige Angaben, warum er in das Haus gegangen ist. In dem Haus kann ein Rucksack des Verdächtigen aufgefunden werden. In diesem befinden sich unter anderem Gegenstände der Hausbewohnerin sowie Einbruchswerkzeug. Mehrere Zimmer in dem Haus sind durchwühlt. Auch mehrere Kisten potentielles Diebesgut standen zum Abtransport bereit. Gegen den Tatverdächtige läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.

