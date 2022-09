Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Verletzten, Rettungshubschrauber im Stadtgebiet

Kirchheimbolanden (ots)

Am 01.09.22, um 11:32Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hitzfeldstraße ein Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen. Eine 32-Jährige stellte ihren PKW ordnungsgemäß in Queraufstellung auf dem Parkplatz ab und erledigte mit ihrer 2-jährigen Tochter und einer weiteren Familienangehörigen Einkäufe. Als die 32-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und ihr Kleinkind über die hintere Fahrertür in ihren PKW verbringen wollte, wollte eine 78-jährige Fahrzeugführerin gerade ihren PKW vor dem PKW der 32-Jährigen einparken. Hierbei kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand infolge eines Bedienfehlers in Form von Verwechselung des Gas-/Bremspedals dazu, dass der PKW der 78-Jährigen den vor ihm parkenden PKW aus dessen Parkbucht um etwa eine Fahrzeuglänge nach hinten schob. Hierbei wurde das Bein des Kleinkindes von dem Hinterrad des PKW überrollt und die 32-Jährige zu Boden geschleudert. Mutter und Kind kamen mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Die Schwere der genauen Verletzungen ist derzeit noch unklar, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

