LPI-EF: Betrunken zur Tankstelle

Sömmerda (ots) - Die Polizei in Sömmerda sucht Zeugen einer Unfallflucht. Ein 57-jähriger Mann stellte am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr Beschädigungen an seinem Skoda Octavia in Sömmerda fest. Der Wagen parkte zu dieser Zeit in der Frohndorfer Straße auf einem Parkplatz in der zweiten Reihe vor dem Eingang des dort ansässigen "Kauflands". Ein unbekannter Fahrzeugführer war gegen das Auto gefahren und hatte einen ...

