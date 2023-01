Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Kind bei Verkehrsunfallflucht verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (10.01.2023) wurde ein Kind in der Buschortstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach Zeugenaussagen wurde gegen 13:30 Uhr ein Kind frontal von einem schwarzen Opel erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind lief weinend davon. Die Polizei erfuhr durch eine aufmerksame Zeugin von dem Unfall. Dank ihrer Hinweise konnten das am Unfall beteiligte Auto und seine Fahrerin schnell ermittelt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und sie muss sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Auch das Kind konnte gefunden werden. Der 10-jährige Junge wurde beim Unfall verletzt und im Klinikum ambulant behandelt.

Sollten Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sein, in den ein Kind verwickelt ist oder es Verletzte gibt, rufen Sie immer die Polizei! Handlungen und Aussagen von Kindern sind nach einem Verkehrsunfall nicht immer rational: Selbst wenn das Kind Ihnen gegenüber behauptet nicht verletzt zu sein oder sich vom Unfallort entfernt, kann es passieren, dass Erziehungsberechtigte im Nachhinein Verletzungen feststellen und den Vorfall bei der Polizei anzeigen. Haben Sie den Unfall dann nicht gemeldet, droht Ihnen eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Sollten Sie eine Verkehrsunfallflucht beobachten, nehmen Sie sich ein Beispiel an der aufmerksamen Zeugin aus dem aktuellen Fall und bachrichtigen Sie unbedingt die Polizei. Bitte merken Sie sich für Ihre Zeugenaussage möglichst folgende Dinge: das Kennzeichen des Fahrzeugs, die Fahrzeugmarke und -farbe, die Fluchtrichtung, die Beschreibung der flüchtenden Person.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell