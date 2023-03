POL-MA: Heidelberg: Aktivisten kleben sich auf Fahrbahn

Hemsbach (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr fuhr ein 80-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fiat Punto in die offen stehende Schiebetür das Haupteinganges eines Lebensmittelladens in der Bray-Sur-Seine-Straße in Hemsbach. Im Eingangsbereich des Ladens parkend, erkannte der Mann seine durchaus missliche Lage und entfernte sich nach ein paar Wendemanövern in unbekannte Richtung. An der Schiebetür entstand ...

