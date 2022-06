LPI-NDH: Langfinger am Sportplatz unterwegs

Bad Langensalza, Mühlhausen (ots) - Auf dem Gelände eines Autohandels in der Sondershäuser Straße bauten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch aus einem BMW einen Katalysator aus und verschwanden mit diesem. Auch in der Langensalzaer Landstraße in Mühlhausen waren Diebe am Werk und klauten aus einem BMW einen Katalysator. Diesen hatten sie zuvor abgeflext. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr