POL-F: 230514 - 0563 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 05.50 Uhr, kam es in der Moselstraße, in Höhe der Hausnummer 47, zum Streit zwischen vier Männern.

Der Streit, der zunächst verbal ausgetragen wurde, mündete darin, dass ein 40-Jähriger seinem 39-jährigen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben soll. Der 39-Jährige trug eine Verletzung am Oberarm davon.

Anschließend sollen der 40-Jährige und sein 37-jähriger Begleiter noch auf den 41-jährigen Begleiter des Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben.

Danach flüchteten sich die beiden Tatverdächtigen in einen Hinterhof, in dem sie von der verständigten Polizei festgenommen wurden.

Ein Messer konnte nicht aufgefunden werden. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er ärztlich behandelt wurde. Bislang ist unklar, was diesen Streit auslöste. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

