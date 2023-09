Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 72-Jähriger bei Alleinunfall mit Krankenfahrstuhl schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag (7. September) ein 72-jähriger Krankenfahrstuhlführer bei einem Verkehrsunfall vor dem Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Platz/ Bismarckstraße. Zuvor hatte der Senior gegen 15.04 Uhr die Bismarckstraße mit seinem Elektrovehikel in Richtung stadteinwärts befahren. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Bismarckstraße/ Theodor-Heuss - Platz kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer dort befindlichen Verkehrsinsel. Hierbei wurde der Rentner aus Hamm schwer verletzt. Er wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Da er zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassene Elektrokrankenstuhl wurde sichergestellt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 700 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr in Richtung Osten über die Borbergstraße abgeleitet werden. es)

