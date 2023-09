POL-HAM: Fit auf dem Wasser - Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kanu-Ring e.V. Hamm und der Polizei Hamm.

Hamm-Rhynern (ots) - Ein mit Haftbefehl gesuchter 21-jähriger Moped-Fahrer touchierte bei seiner Flucht am Montag, 4. September, auf der Werler Straße ein Zivilfahrzeug der Polizei. Zuvor suchten zivile Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr die Wohnanschrift des Mannes in Hamm auf, um ihn festzunehmen. Der 21-Jährige hantierte gerade an seinem Kleinkraftrad, als er die ...

