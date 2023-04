Polizei Gütersloh

POL-GT: Kinder beobachten Mann in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - An zwei aufeinanderfolgenden Tagen haben Kinder in Steinhagen einen verdächtig erscheinenden Mann in Steinhagen beobachtet. Am Mittwoch (19.04.) beobachtete der Mann die fußballspielenden Kinder an der Oberheide. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Haube mit Sehschlitz. Der Unbekannte versteckte sich den Angaben nach in einem Gebüsch. Am Tag darauf wurde der Mann im Umfeld einer Grundschule am Unteren Steinweg ebenfalls zweimal gesehen. Er hatte einen schwarzen Hund dabei, war maskiert und versteckte sich auch in einem Gebüsch.

Richtigerweise informierten Eltern und Schulleitung die Polizei über die Beobachtungen der Kinder. Die Polizei nimmt die Erzählungen der Kinder ernst. Die Hintergründe des ungewöhnlichen Verhaltens konnten bisher noch nicht ermittelt werden. Der Bereich rund um die Schule wird gerne von Spaziergängern genutzt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Hinweise zu dem Mann geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Die Polizei Gütersloh informiert: Melden Sie Vorfälle dieser Art der Polizei. Es ist richtig und wichtig, dass sich Kinder nach solchen Begegnungen ihren Eltern anvertrauen. Eltern und auch Lehrer sorgen sich, wenn sie von solchen Begegnungen hören. Bewahren Sie dennoch Ruhe und besprechen Sie mit ihren Kindern, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen. Ermuntern Sie Ihr Kind, dass es "Nein" sagen darf. Überlegen Sie, wo Ihr Kind Hilfe bekommen kann, wenn es ohne die Begleitung eines Erwachsenen unterwegs ist. Motivieren Sie Ihr Kind, um Hilfe zu bitten, wenn es Hilfe braucht. Kennt Ihr Kind den Polizeiruf 110?

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell