Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn/ Lkr. Rottweil) Farbschmierer unterwegs- Polizei bittet um Hinweise (16./17.07.2023)

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Im Zeitraum von Sonntag bis Montag haben Unbekannte Spielgeräte auf den Spielplätzen am Kurpark in der Friedhofstraße, beim Sportplatz, auf dem Dorfweiher Spielplatz und eine Wand am Musikpavillon mit Farbe beschmiert. Die Täter sprühten verschiedenfarbige Schriftzüge, Zeichen und Zahlen auf die Gegenstände. Aufgrund der Gleichartigkeit der Schriftzüge gehen die Polizisten bei allen Orten von den gleichen Tätern aus. Die Kosten zur Entfernung der Schmierereien sind noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher der Graffitis nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell