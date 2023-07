Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer verletzt sich bei einem Auffahrunfall leicht (18.07.2023)

Schramberg (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Hardtstraße ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein 41-Jähriger fuhr gegen 15.45 Uhr mit einem Ford Focus auf der Hardtstraße von Schramberg-Sulgen kommend in Richtung Hard. An der Einmündung zur Karoline-Grüner-Straße bremste der Mann seinen Wagen ab, da er in die Straße abbiegen wollte. Dies erkannte ein dahinterfahrender 23-jähriger Fahrer einer Yamaha RJ14 zu spät. In der Folge prallte der Motorradfahrer in das Heck des Ford. Durch den Aufprall erlitt die 23-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro und an der Yamaha von etwa 2.000 Euro.

