POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (18.07.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr. Ein 35-jähriger Fahrer eines Skoda Enyaq war auf der Hauptstraße in Richtung Bundesstraße 462 unterwegs und bog nach links auf ein Grundstück ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 33 Jahre jungen Pedelec-Fahrerin, die auf der Hauptstraße in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Die Frau versuchte noch auszuweichen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und kollidierte mit dem Skoda. Die 33-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Skoda entstand laut Schätzungen der Polizei ein geringer Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Pedelec ist noch nicht bekannt.

