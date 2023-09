Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mühlenstraße/ Im Bauernkamp schwer verletzt worden. Zuvor hatte er die Mühlenstraße gegen 16.45 Uhr mit einem Mountainbike in Richtung stadteinwärts befahren. Gleichzeitig näherte sich aus dem Bauernkamp kommend eine 56-jährige BMW-Fahrerin in Richtung der Einmündung zur Mühlenstraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Teenager wurde hierbei verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er zunächst stationär verblieb. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Beide Unfallbeteiligten stammen aus Hamm. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell