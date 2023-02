Polizei Essen

POL-E: Essen: 23-jährige Fußgängerin von Auto angefahren - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer und bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Donnerstag, 2. Februar, wurde eine 23-jährige Fußgängerin auf der Kreuzung Altenessener Straße/Palmbuschweg von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Gegen 18:10 Uhr überquerte die Essenerin gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Schwester die Altenessener Straße an einer Ampel, als sie von einem dunklen Auto, welches in Richtung Bahnhof Altenessen unterwegs war, angefahren wurde. Die 23-Jährige wurde dabei auf die Motorhaube des Autos aufgeladen. Erst mehrere Meter später kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer des Wagens stieg nicht aus, sondern sprach nur kurz aus dem Auto heraus mit der Schwester der Verletzten und setzte dann seine Fahrt in Richtung Altenessen Bahnhof fort. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Autofahrer sowie Zeugen des Unfalls. Der unbekannte Fahrer soll etwa 70 bis 80 Jahre alt sein. Er hatte kurze, weiße Haare und einen weißen Bart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke und soll ein deutsches Erscheinungsbild haben. Mit ihm im Auto saß eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau mit kurzen, blond-weißen Haaren. Sie trug eine Brille und ebenfalls eine Regenjacke. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 zu melden. /bw

