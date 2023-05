Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Am Mittwoch, 24. Mai, gegen 17.20 Uhr, wurden Polizeibeamte zur Bahnhofstraße in Übach-Palenberg gerufen. Dort wurde eine 55-jährige Frau von ihrem 62-jährigen Ex- Ehemann bedroht. Dieser gab an, sie mit einer brennbaren Flüssigkeit übergießen und anzünden zu wollen. Er führte eine geöffnete Flasche bei sich, in der sich Benzin befand. Zeugen des Vorfalls unterbanden weitere ...

mehr