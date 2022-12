Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand am Donnerstag gegen 09.30 Uhr bei einer Unfallflucht zwischen Nebringen und Jettingen-Sindlingen. Eine 65 Jahre alte Frau war mit einem Mercedes Camper in Richtung Sindlingen unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegen kam. Auf Höhe des Sportplatzes stießen die Außenspiegel der beiden PKW aneinander. Der Unbekannte, der einen silbernen PKW gelenkt haben soll, hielt zunächst kurz am Fahrbahnrand an, setzte seine Fahrt dann aber doch weiter in Richtung Nebringen fort. Hinter diesem PKW soll sich ein weiteres Fahrzeug befunden haben, in dem sich möglicherweise Personen befanden, die Zeugen des Unfalls wurden. Insbesondere bittet das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, diese sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell