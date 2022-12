Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Polizei stellt vier Tatverdächtige

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Ludwigsburg und Kornwestheim rückten am Mittwoch gegen 23.35 Uhr nach Oßweil in die Mauserstraße aus, nachdem einem Anwohner im Bereich von Firmengebäuden Gesprächsfetzen und den Schein von Taschenlampen wahrgenommen hatte. Nach ihrem Eintreffen umstellten die Beamtinnen und Beamten die Gebäude. Hierbei entdeckten sie zwei Personen, die offensichtlich versuchten über mehrere Firmengelände, darunter ein Motorradhändler, die Flucht zu ergreifen. Nachdem die beiden einen Zaun überklettert hatten, wurden der 15- und der 16-jährige Jugendliche durch eine Streifenwagenbesatzung gestellt und vorläufig festgenommen. Wenig später konnten ein weiterer 16-Jähriger und ein 18 Jahre alter Mann in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Diese beiden hatten sich unter einem Anhänger, der in der Mauserstraße abgestellt war, versteckt. Der Zeuge hatte dies jedoch beobachtet und die Polizei darauf aufmerksam gemacht, so dass sie ebenfalls vorläufig festgenommen werden konnten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen vor Ort entdeckten die Polizistinnen und Polizisten zwei Roller und drei Helme. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, waren die beiden Zweiräder Anfang Oktober bzw. Dezember von ihren rechtmäßigen Besitzern als gestohlen gemeldet worden. Die derzeitigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die vier Tatverdächtigen die Roller am Mittwochabend genutzt hatten, um die Tatörtlichkeit zu erreichen. Die Zweiräder und auch die Helme wurden in der Folge sichergestellt und abgeschleppt. Die drei jugendlichen Tatverdächtigen wie auch der 18-Jährige wurden zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden der 15- und die beiden 16-Jährigen an Erziehungsberechtigte übergeben. Da gegen den 18 Jahre alte Tatverdächtigen aufgrund diverser anderer Delikte seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits ein Haftbefehl beantragt worden war, wurde dieser in der Gewahrsamseinrichtung der Polizeireviers Ludwigsburg untergebracht. Weitere Maßnahme seine Person betreffend schließen sich nun an. Gegen alle vier Tatverdächtige wird wegen Hausfriedensbruchs und wegen des Verdachts des Rollerdiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell