Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Hamm wurde am Samstag, gegen 21.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Neuen Bahnhofstraße schwer verletzt. Der Mann befuhr mit seiner Suzuki die Neue Bahnhofstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung zur Friedrichstraße kam der 31-Jährige aus ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit dem Pkw Subaru eines 58-Jährigen frontal zusammen. Der Subaru-Fahrer, ebenfalls aus Hamm, stand mit seinem Fahrzeug an der rotlichtzeigenden Ampel der Neuen Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Osten. Der Motorradfahrer musste vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Dokumentation der Unfallstelle erschien auf Anforderung ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Sie wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die Neue Bahnhofstraße blieb bis 4.40 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell