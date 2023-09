Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwölfjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein 12-jähriger Junge wurde als Radfahrer auf der Hammer Straße am Sonntag, 10. September, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Das Kind war gegen 13.55 Uhr auf dem nördlichen Gehweg der Hammer Straße in östlicher Richtung unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Stefanstraße beabsichtigte der Junge, die Hammer Straße weiter geradeaus zu befahren. Ein 39-jähriger Fahrer eines Tesla befuhr die Stefanstraße in südlicher Fahrtrichtung. Aufgrund einer Sichtbehinderung durch die auf dem Seitenstreifen der Stefanstraße parkenden Fahrzeuge, sah er den Radfahrer nicht kommen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Das Kind stürzte mit dem Rad zu Boden und verletzte sich schwer. Der Junge wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Am Tesla entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Am dem Kinderrad konnten keine frischen Unfallspuren festgestellt werden. Es wies allerdings Altschäden- bzw. Mängel auf. (rs)

