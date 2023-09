Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Mercedes nach Verkehrsunfall flüchtig

Hamm-Westen (ots)

Am Sonntag, 10. September, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Wilhelmstraße, Höhe Hugo-Bröcker-Straße, ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 36-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Westen. In Höhe des Westenschützenhofes beabsichtige er, nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Aufgrund von querenden Fußgängern musste er zunächst anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines schwarzen Mercedes bremste stark ab und wich nach links aus, touchierte aber mit seinem Fahrzeug das Heck des Toyota. Anschließend setzte er seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Westen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beschrieben den Flüchtigen als 30 bis 40 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen älteren, schwarzen Mercedes der A oder B-Klasse mit einem Hammer Kennzeichen gehandelt haben. An dem Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell