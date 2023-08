Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin im Kreisverkehr nicht gesehen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kusenhook/Kivitstegge;

Unfallzeit: 24.08.2023, 14.10 Uhr;

Er habe die Radfahrerin nicht gehen, gab ein 58 Jahre alter Autofahrer bei einer Unfallaufnahme am Donnerstag in Ahaus an. Als der Heeker gegen 14.10 Uhr vom Kusenhook aus Richtung Fuistingstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr, befand sich eine Radfahrerin bereits in dem Rondell. Die 48-Jährige war auf der Kivitstegge aus Richtung Asternweg unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Ahauserin stürzte. Eine ärztliche Versorgung war zunächst nicht erforderlich. Dieser Unfall könnte in der Problematik des Toten Winkels hinter der A-Säule begründet liegen. So kann unter Umständen ein Radfahrer für Sekunden aus dem Blickfeld eines Auto- oder Lkw-Fahrers verschwinden. Ein kurzes Video des Verkehrsunfall-Präventions-Teams der Kreispolizeibehörde Borken veranschaulicht dieses Problem.

Link zu einem Präventionsvideo zu der Thematik: https://borken.polizei.nrw/medien/der-blinde-fleck-hinter-der-a-saeule (db)

