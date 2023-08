Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Gegen Auto gefahren und geflüchtet

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Frankenstraße;

Unfallzeit: 24.08.2023, 05.00 Uhr;

Der Fahrer eines Motorrollers ist am Donnerstag in Bahnhof Reken gegen ein geparktes Auto geprallt. Dazu kam es gegen 05.00 Uhr auf der Frankenstraße. Eine Zeugin vernahm zu diesem Zeitpunkt einen lauten Knall. Als sie nach der Ursache schaute, sah sie den stark humpelnden Rollerfahrer - offensichtlich hatte sich der Unbekannte bei dem Unfall verletzt. Der Mann war mit einer dunklen Jacke bekleidet und trug einen schwarzen Motorradhelm. Er entfernte sich auf seinem Roller in Richtung Kleinrekener Weg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell