POL-BOR: Bocholt - Auto absichtlich zerkratzt

Gronau (ots) - Ein Autofahrer ist am heutigen Freitag in Gronau-Epe am Bahnübergang Ahauser Straße in die heruntergelassenen Schranken geprallt. Der Übergang ist derzeit gesperrt. Es wird nachberichtet. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2222 ...

