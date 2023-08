Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfall am Bahnübergang

Gronau (ots)

Ein Autofahrer ist am heutigen Freitag in Gronau-Epe am Bahnübergang Ahauser Straße in die heruntergelassenen Schranken geprallt. Der Übergang ist derzeit gesperrt. Es wird nachberichtet. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell