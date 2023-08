Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zusammenstoß in Unterführung

Fahrradfahrer fährt weiter

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 23.08.2023, 15.00 Uhr;

Mit einem entgegenkommenden Radfahrer ist am Mittwoch eine 74 Jahre alte Radfahrerin in Gronau kollidiert. Die Gronauerin war gegen 15.00 Uhr in der Bahnunterführung aus Richtung Bahnhofsvorplatz kommend unterwegs. Als sie am Ende des Tunnels nach rechts abbiegen wollte, kam ihr der Radfahrer entgegen. Beide stürzten zu Boden. Der Unbekannte hob beide Räder auf und fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Gestürzte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Flüchtige sei circa 30 bis 35 Jahre alt gewesen und habe gutes Deutsch gesprochen, gab die Leichtverletzte an. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell