Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Messanlage beschädigt

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Anholt, Dwarsefeld;

Tatzeit: 23.08.2023, 19.25 Uhr;

Mutwillig hat ein Unbekannter am Mittwoch in Isselburg-Anholt eine mobile Anlage zur Überwachung der Geschwindigkeit beschädigt. Diese hatte auf einem Grundstück an der Straße Dwarsefeld gestoßen. Der Fahrer eines gelb lackierten Motorrads hatte gegen 19.25 Uhr angehalten und die Messanlage umgerissen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell