Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Golf-Cadddys verbrennen

Ahaus (ots)

Ereignisort: Ahaus-Alstätte, Schmäinghook;

Ereigniszeit: 24.08.2023, zwischen 03.50 Uhr und 05.11 Uhr;

Aus zunächst ungeklärter Ursache hat ein Brand in der Nacht zum Donnerstag in Ahaus-Alstätte mehrere Golf-Caddys zerstört. Die 17 betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich eines Hotelbetriebs in der Bauerschaft Schmäinghook abgestellt. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell