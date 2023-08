POL-BOR: Borken-Marbeck - Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in landwirtschaftlichem Betrieb

Gronau-Epe (ots) - Unfallort: Gronau-Epe, Gronauer Straße; Unfallzeit, 19.08.2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr; Einen grauen Geländewagen angefahren hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe. Der Wagen des Herstellers Land Rover stand am Samstag vergangener Woche auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Gronauer Straße, als er zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr beschädigt wurde. Ohne seinen ...

