POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Motorrollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Bundesstraße 70 / Besslinghook;

Unfallzeit: 23.08.2023, 07.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer in Ahaus-Alstätte zugezogen. Der Ahauser war auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Besslinghook unterwegs und beabsichtigte gegen 07.30 Uhr nach links auf die Bundesstraße 70 abzubiegen. Dabei kollidierte der Kleinkraftradfahrer mit dem Wagen einer 33 Jahre alten Vredenerin. Diese hatte die Bundesstraße aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ahaus-Alstätte befahren. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. (db)

