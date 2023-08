Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hammersenstraße;

Tatzeit: zwischen 22.08.2023, 22.00 Uhr, und 23.08.2023, 06.40 Uhr;

Ein Laptop, einen Tablet-Computer und mehrere Kabel haben Unbekannte in Bocholt aus einem geparkten Auto gestohlen. Der Wagen hatte in einer Tiefgarage an der Hammersenstraße gestanden. Dort kam es in der Nacht zum Mittwoch zu der Tat. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Diebe ein Seitenfenster des Autos eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell