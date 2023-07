Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Gemeinsame Ausbildung von THW und Feuerwehr und TH-Ausbildung der Löscheinheit Wengern

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wetter (Ruhr) (ots)

Gemeinsame Ausbildung von THW und Feuerwehr

Am Samstag, dem 24.06.2023 führten Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Volmarstein der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) gemeinsam mit der Fachgruppe Wassergefahren des Technischen Hilfswerk, Ortsverband Wetter (Ruhr) eine gemeinsame Übung durch. Hierbei ging es unter anderem um die Vorstellung der Möglichkeiten der Fachgruppe Wassergefahren und den Austausch untereinander. Nach dem Zuwasserlassen der Boote mittels Ladekrans und Funktionserklärung der Automatik-Rettungswesten wurden dann bei einer gemeinsamen Ausfahrt auf der Ruhr die Fähigkeiten der unterschiedlichen Boote näher erläutert. Hierbei kam dann auch das SAR-Sonar zur Personen- und Gegenstandssuche unter Wasser des Ortsverbandes zum Einsatz und es wurden verschiedene Fahrmanöver, wie z.B. Person über Bord und das Retten dieser Person, durchgeführt. Im Anschluss waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig, dass dies ein spannender und lehrreicher Tag war, welcher allen viel Spaß gemacht hat.

---

Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall

Ebenfalls trafen sich die Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Wengern an diesem Tag zu einem Übungsnachmittag. Auf dem Dienstplan stand hier die patientenorientierte Rettung aus einem verunfallten PKW.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug vor, welches in einen Reifenstapel gefahren war. In dem PKW war der Fahrer eingeklemmt, zudem ließen sich weder die Fahrer- noch Beifahrertür öffnen. Als Erstmaßnahme wurde somit das Fahrzeug umgehend durch einen Trupp gegen Wegrollen gesichert und zur Verhinderung weiterer Erschütterungen unterbaut. Parallel wurde unter Vornahme von technischem Gerät die Heckklappe des Fahrzeuges geöffnet, um einen ersten Zugang zum verletzten Fahrer zu bekommen. Der Erstzugang ist entsprechend wichtig, damit ein Feuerwehrangehöriger (der sogenannte "Innere-Retter") die verletze Person im Fahrzeug betreuen und erstversorgen kann. Der eingeklemmte Fahrer wurde dann durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mittels aufwendiger technischer Rettung - schonend - aus dem Fahrzeug befreit und zur Übergabe an den Rettungsdienst vorbereitet. Im Anschluss wurden die entsprechenden Schritte nochmals besprochen zeigten sich alle mit dem Übungsverlauf sehr zufrieden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell