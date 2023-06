FW-EN: Mittwoch geht´s zur Feuerwehr!

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Freitag, 23.06.23 um 20:07 Uhr zu einem Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsanger Straße alarmiert. Die Anwohner hatten diesen im Treppenhaus wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Durch einen Trupp wurde das Wohnhaus mittels Messgerät kontrolliert. ...

