FW-EN: Gerettete Entenküken und Türöffnung

Wetter (Ruhr)

Neben den Unwettereinsätzen wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am gestrigen Donnerstag noch zu zwei weiteren Einsätzen alarmiert.

Gegen 11:00 Uhr rückte der Tagesdienst der Feuerwehr mit Löschfahrzeug und Drehleiter in die Kaiserstraße aus. Hier befanden sich mehrere Entenküken in einer Notlage und drohten von einem Balkonsims in der vierten Etage auf ein Vordach bzw. auf den Gehsteig zu stürzen. Die Einsatzkräfte brachten die Drehleiter in Stellung und sammelten insgesamt sechs unverletzte Küken vom Balkon und Vordach ein. Ein Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes brachte die jungen Enten dann zu einer Auffangstation, in der sie nun aufgezogen werden. Die Einsatzdauer betrug hier ca. dreißig Minuten.

Zu einer Türöffnung musste die Löscheinheit Alt-Wetter um 21:23 Uhr in die Märkische Straße ausrücken. In einer Wohnung hatte sich ein medizinischer Notfall ereignet und es musste davon ausgegangen werden, dass die Person die Wohnungstür nicht mehr eigenständig öffnen konnte. Da ein Fenster der betreffenden Wohnung geöffnet war, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Ein Vorgehen über die Leiter war dann aber doch nicht mehr nötig, da die Patientin die Eingangstür schließlich selbst öffnen konnte. Die Bewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Nachdem alle Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte die Feuerwehr den Einsatz nach einer Stunde beenden.

